Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı

23.05.2022 14:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı

Sudenaz Akkuş için düzenlenen cenaze töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi ve hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un yakınları ile görüşmesi Helallik istenmesi Cenaze namazının kılınması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Sudenaz Akkuş için düzenlenen cenaze töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi ve hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un yakınları ile görüşmesi

Helallik istenmesi

Cenaze namazının kılınması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un Kocaeli'deki cenaze namazına katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı - Son Dakika
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