Sudenaz Akkuş için düzenlenen cenaze töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye gelişi ve hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un yakınları ile görüşmesi
Helallik istenmesi
Cenaze namazının kılınması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana'da düzenlenen "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un Kocaeli'deki cenaze namazına katıldı.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde'deki otobüs kazasında hayatını kaybeden Sudenaz Akkuş'un cenaze törenine katıldı - Son Dakika