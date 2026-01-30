Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek gidişli gelişli yollarda milletimizin ömründen ömür gidiyordu. Türkiye'ye yakışmayan, milletimize yakışmayan bu tabloyu değiştirdik. Hiç vakit kaybetmeden çalışmaları başlattık ve 23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımızı 77'ye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise tam 30 bin 49 kilometreye çıkardık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Karayolları Genel Müdürlüğü Otuz Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Hizmete Alma Töreni"nde yaptığı konuşmada, bir hususun altını çizmek istediğini söyledi.

AK Parti'nin 23 yıldır "Halka hizmet Hakk'a hizmettir" şuuruyla çalışan ve bu anlayışla hareket eden bir kadro olduğunu, kendileri için aslolanın Allah'ın rızasını kazanmak ve geleceğini kendilerine emanet eden millete hakkıyla hizmet edebilmek olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, milletin emanetini yere düşürmemek, bu aziz millete mahcup olmamak için 86 milyonun tamamını, eserin ve hizmetin en iyisiyle buluşturmak için geceyi gündüze kattıklarını kaydederek, en doğusundan en batısına, en kuzeyinden en güneyine her karışı şehit kanlarıyla sulanan bu vatana aşkla hizmet etmenin çabasında olduklarını, Türkiye'nin direksiyonuna geçtikleri 2002'den bu yana ülkeye her kulvarda ipi göğüslettiklerinin altını çizdi.

Eğitimden sağlığa, teknolojiden savunma sanayine her alanda başarıdan başarıya koştuklarını, başkalarıyla değil, her zaman kendileriyle yarıştıklarını aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Hep daha iyisini, daha güzelini, ilerisini hedefledik. Eski Türkiye'yi bilen herkes bugün şu gerçeği kabul ediyor: İktidarlarlarımızın başarı hikayesi yazdığı, Türkiye'ye çağ atlattığı, Türkiye'nin makus talihini değiştirdiği alanların en başında ulaştırma vardır. Kara, hava, deniz yolları ulaşımında bir yandan proje ve yatırımlarımızla altyapıyı güçlendirirken diğer yandan yolcu sayısını en yüksek seviyelere getirdik. Biliyorsunuz 10 gün önce Ankara'da Esenboğa Havalimanı'mızın üçüncü pistiyle yeni kule ve tamamlayıcı tesislerin açılışını gerçekleştirdik. İstanbul Havalimanı'mız dünyanın en gözde havalimanlarından biri olarak kendi alanında küresel bir markaya dönüştü. Deniz ulaşımında daha önce hayal dahi edilemeyen projeleri hayata geçirdik. Kara yolu ulaşımında ise adeta destan yazdık. Bakın şuraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Göreve geldiğimizde bölünmüş yol uzunluğumuz ne kadardı? Sadece 6 bin 101 kilometreydi. Yalnızca 6 vilayetimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıydı. Tek gidişli gelişli yollarda milletimizin ömründen ömür gidiyordu. Türkiye'ye yakışmayan, milletimize yakışmayan bu tabloyu değiştirdik. Hiç vakit kaybetmeden çalışmaları başlattık ve 23 yılda bölünmüş yollarla birbirine bağlanan il sayımızı 77'ye, bölünmüş yol uzunluğumuzu ise tam 30 bin 49 kilometreye çıkardık. İşte bugün de bölünmüş yollarımızın 30 bininci kilometresinin kurdelesini sizlerle birlikte kesmenin heyecanı içindeyiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yıldır bu ülkeye hizmet eden bir siyasetçi olarak içini yakan bir hususu paylaşmak arzusunda olduğunu ifade etti.

Özellikle gençlerin ve ekranları başında takip eden vatandaşların çok iyi dinlemesini rica eden Erdoğan, "Biz ülkemizdeki muhalefete zaman zaman 'takoz' benzetmesi yapınca hemen birileri alınıyor, bundan rahatsız oluyor. Oysa biz takoz sıfatını birilerini kötülemek, birilerine hakaret etmek, rencide etmek, tahrik etmek amacıyla asla kullanmıyoruz. Tam tersine sadece bir durum tespitinde bulunuyoruz. 23 yıldır ülke ve millet hayrına yaptığımız her işin önüne takoz koymaya çalıştıkları için bunları ifade ediyoruz. Arkaik bir zihniyeti ülkemiz muhalefetini mefluç eden çarpık bir anlayışı tarif etmek için bu benzetmeyi kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bölünmüş yol projesini ilk açıkladıklarında "takoz" diye tanımladıkları zihniyetle çok acı bir şekilde yüz yüze geldiklerini belirtti.

Yapılan her hizmeti karalamayı, her işe bir kulp takmayı maharet zanneden hizmet ve eser düşmanı muhalefetin hemen karşılarını dikildiğini, kendilerine demediğini bırakmadığını aktaran Erdoğan, "Çıktılar, koro halinde 'Bu yollar çabucak bozulur, milletin kaynağını israf ediyorsunuz.' dediler. 'Kendilerine yakın müteahhitleri zengin ediyorlar.' dediler. 'Petrol lobisine hizmet ediyorlar.' dediler. 'Bölünmüş yola ne lüzum var, mevcut yolları koruyun, yeter.' dediler. Hatta muvazeneyi öyle yitirdiler ki 'Bunların bilinçaltında milleti bölmek var, onun için bölünmüş yol adını kullanıyorlar.' diye köşe yazıları yazdılar. O günleri hatırlayanlar bilir. Sırf iş yaptığımız için atmadıkları iftira, vermedikleri soru önergesi kalmadı. Meclis tutanaklarını açıp bakın. Muhalefetin bölünmüş yol projesi için daha neler söylediğini, hangi akla ziyan cümleleri kurduklarını, hangi saçma sapan argümanlarla bu projeyi kötülediklerini sizler de göreceksiniz." diye konuştu.

"Yol medeniyettir' diyerek yeni yollar yaptık"

Erdoğan, "Eğer biz bunlara kulak assaydık bugün burada olamazdık. Türkiye'ye hepimizin göğsünü kabartan şu manzarayı yaşatamazdık. Ama biz tek yapabildiği takoz koymak, karalamak, çamur atmak olan bu vizyonsuzlar korosuna aldırmadık." ifadelerini kullandı.

Sadece milleti dinlediklerini, ona hizmet etmeye odaklandıklarını ve bölünmüş yol projesini başlattıklarını anlatan Erdoğan, "Israrla devam ettirdiğimiz bu projede hamdolsun 30 bin kilometreyi aştık. Ne dedik? 'Yol medeniyettir.' diyerek yeni yollar yaptık, emniyetli, rahat ve hızlı ulaşımın önünü açtık. 'Yol ver dağlar, yol ver bana. Yollar seni gide gide usandım.' diye türküler yakan milletimizin yol mahrumiyeti çektiği o kötü günleri tarihin tozlu raflarına kaldırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rüşvetin, talanın, yağmanın yolunu yapmaya çalışanlara rağmen, irtikapla, ihaleyle milletin kaynaklarını peşkeş çekerek yolunu bulmaya çalışıp yolda kalanlara rağmen, 'Ne kadar yol yaparsanız trafik o kadar sıkışır.' diyen çapsızlara rağmen, milletin parasıyla tropik adalarda sefa süren jet sosyeteye rağmen ülkenin dört bir yanını bölünmüş yollarla kendilerinin donattıklarına işaret etti.

"Geçilmez denilen tepeleri geçerek, aşılmaz denilen dağları, vadileri aşarak milletin yolunu açtıklarını" aktaran Erdoğan, "86 milyonla sırt sırta vererek kelimenin tam manasıyla bir yol destanı yazdık. Milletimiz bize destek oldu, bizi en zor zamanlarımızda yalnız bırakmadı. Biz de milletimize şükran borcumuzu işte böyle ödedik ve ödüyoruz. Bize inanan, bize güvenen, istikbalini bizlere teslim eden milletimize bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu aziz milletimize mahcup etmeyen Cenabıallah'a hamd ediyorum. Rabbim ömür verdikçe durmak yok, yola devam diyorum." şeklinde konuştu.

(Sürecek)