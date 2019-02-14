Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pyd ve Ypg Münbiç'ten ve Fırat'ın Doğusundan Temizlenmeden Suriye'nin...
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz."
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA
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Son Dakika! Erdoğan'dan Soçi'de İlk Mesaj: YPG Temizlenmeden Suriye'nin Bütünlüğü Sağlanamaz
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