Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pyd ve Ypg Münbiç'ten ve Fırat'ın Doğusundan Temizlenmeden Suriye'nin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pyd ve Ypg Münbiç'ten ve Fırat'ın Doğusundan Temizlenmeden Suriye'nin...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PYD ve YPG Münbiç'ten ve Fırat'ın doğusundan temizlenmeden Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlanamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA

Politika
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