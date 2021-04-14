Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, GÖKTUĞ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
" Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı"ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.
Erdoğan, "Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu." dedi.
Kaynak: SonDakika.com
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