Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu

" Türkiye , havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı"ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.

Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu