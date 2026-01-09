Erdoğan ile Şara Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile günün erken saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Suriye devlet haber ajansı SANA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile günün erken saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. SANA'ya göre görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ile bölgede istikrarın temellerini güçlendirmeye yönelik çabalar ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalara Türkiye'nin destek verdiğini belirtilerek, ortak zorluk ve tehditlerle mücadelede yakın koordinasyonun önemine dikkat çektiği ifade edildi.

Şara'nın da Suriye'nin ulusal ilkelerini yineleyerek, başta ülke genelinde devlet egemenliğinin tesis edilmesi olmak üzere, toprak bütünlüğünün önemine vurgu yaptığı belirtildi. Şara'nın, 'mevcut önceliğin sivillerin korunması, Halep kenti çevresinde güvenliğin sağlanması ve yeniden inşa sürecini engelleyen yasa dışı silahlı oluşumların sona erdirilmesi olduğunu' söylediği aktarıldı.