Cumhurbaşkanı erdoğan telsizden balıkçılara seslendi
8 saat önce
Harun UYANIK / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Poyrazköy'de düzenlenen balık sezonu açılış töreninin ardından, Azizler II Teknesi'ne binerek telsizden balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 06:57 Kaynak: DHA
Harun UYANIK/
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Poyrazköy
'de düzenlenen balık sezonu açılış töreninin ardından, Azizler II Teknesi'ne binerek telsizden balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
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-Erdoğan'ın telsiz konuşması
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