Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Telefonla Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Telefonla Görüştü

1 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile Telefonla Görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, görüşmede ikili meseleler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulanırken terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ülkemizin stratejik ortağıyla yakın ilişkilerini sürdürme arzusunu yeniden teyit ettiği belirtildi.

İki liderin, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak ve ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı. Ayrıca, ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:27 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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