Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla çay içti - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla çay içti
CUMHURBAŞKANI Erdoğan Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından parktaki vatandaşlarla çay içti.
CUMHURBAŞKANI Erdoğan Çamlıca Kulesi'ndeki incelemelerinin ardından parktaki vatandaşlarla çay içti. Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet edip çay içtikten sonra parktan ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçti.
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28.06.2020 00:43:54. #1.13#
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