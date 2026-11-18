Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Ankara'da üst düzey diplomatik temas geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin dışişleri yönetiminden iki önemli isim de hazır bulundu.

VATİKAN DEVLET SEKRETERİ KÜLLİYE'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan yönetiminin en üst düzey yetkililerinden biri olan Kardinal Pietro Parolin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Kabul, Türkiye ile Vatikan arasında yürütülen diplomatik ilişkiler kapsamında gerçekleşti.

Vatikan Devlet Sekreteri Pietro Parolin, Katolik Kilisesi'nin merkezi olan Vatikan'ın diplomatik ilişkilerinde önemli görevler üstleniyor. Devlet Sekreterliği makamı, Vatikan yönetiminin dış ilişkilerinin yürütülmesinde merkezi bir konumda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parolin'i kabul etmesiyle iki taraf arasında üst düzey bir görüşme gerçekleşti. Kabulde ele alınan konulara ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Fahrettin Altun da katıldı.