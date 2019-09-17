Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde bombalı saldırı
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi. Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar, motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.
(İHA)
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