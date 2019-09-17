Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde bombalı saldırı
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Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde bombalı saldırı

1 saat önce

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin mitinginde bombalı saldırı, System.String[]

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Parvan vilayetinde katıldığı seçim mitinginde bombalı saldırı düzenlendi. Parwan Vali sözcüsü Waheeda Shahkaar, motosikletli canlı bomba ile gerçekleştirilen saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu açıkladı.

(İHA)

Afganistan Cumhurbaşkanı, Eşref Gani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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