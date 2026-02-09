Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, MHP'nin 57'inci Yılına 57 Gül...

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , MHP'nin 57'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Genel Başkan Devlet Bahçeli 'ye 57 gülden oluşan Türk bayrağı aranjmanı gönderdi.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'nin 57'inci kuruluş yılına özel 57 gül gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'ye, 57. yıl kutlamalarına özel hazırlanan tebrik çiçeği aranjmanı göndermiştir. Şanlı bayrağımızı taşıyan bu özel çiçek aranjmanı, Milliyetçi Hareket Partimizin 57. yılına atfen 57 adet kırmızı gülden müteşekkildir.

Cumhur İttifakımız, kökü mazide, gözü atide olan Büyük Türkiye hayalinin teminatı; dünyanın çarpık düzenine karşı hakkın ve hakikatin en gür sesidir. Türk siyasetinin koca çınarı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Şanla ve Şerefle 57. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Birliğimiz ebedi, kardeşliğimiz ezeli olsun."