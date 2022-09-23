Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

23.09.2022 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybeden Müslüman Türk ve Arnavutları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybeden Müslüman Türk ve Arnavutları, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda andı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "23 Eylül 1821 günü gerçekleştirilen, binlerce Müslüman Türk'ün, Arnavut kardeşlerimizin ve Yahudilerin acımasızca, barbarca katledildiği Tripoliçe Katliamı'nı unutmadık, unutmayacağız." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Tripoliçe Katliamı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tripoliçe Katliamı'nda hayatını kaybedenleri andı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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