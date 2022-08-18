Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'dan ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'dan ayrıldı

18.08.2022 21:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarının ardından geldiği Polonya'nın Rzeszow kentinden, özel uçak "TUR" ile saat 21.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temaslarının ardından geldiği Polonya'nın Rzeszow kentinden, özel uçak "TUR" ile saat 21.30'da Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Rzeszow Uluslararası Havalimanı'ndan, Polonya Bölge Valisi Radoslaw Wiatr ve Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Polonya'dan ayrıldı.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile telefonda görüştü
Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Polonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'dan ayrıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:05 Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:34 Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında mahkeme 3 sanığa tahliye kararı verdi!
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
18:22 Nijerya'da tapınak baskını! 20 ceset mumyalanmış halde bulundu
18:19 Anlaşma imzalandı! Ukrayna'da tahrip olan altyapının tekrar inşası Türkiye'ye emanet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 21:32:14. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya'dan ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement