Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili, "Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Safahatine dair bilgilendirme ilgili bakanlıklarımızca yapılacaktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Vatan topraklarının her metrekaresinde AK Parti'nin hizmet sancağını gururla dalgalandıran tüm yol ve dava arkadaşlarına muhabbetlerini gönderen Erdoğan, son yaptıkları toplantıdan bu yana darıdünyadan darıbekaya uğurladıkları teşkilat mensuplarını rahmetle yad etti.

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'ın başkanlığındaki Libya heyetine ve uçak mürettebatına rahmet dileyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Mevla ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine aynı şekilde başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır. Safahatine dair bilgilendirme ilgili bakanlıklarımızca yapılacaktır."

Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu'nun eşinin de Rahmetirahman'a kavuştuğunu belirterek, Mustafa Köseoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.

"Halkımızla hemhal ve hemdert olmanın yollarını arayacağız"

Önceki gün itibarıyla Hazreti Muhammed'in "Allah'ın ayıdır" diyerek ehemmiyetine işaret ettiği Recep-i Şerif ile müşerref olduklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yarın akşam da Regaip Gecesi'ni idrak ve ihya edeceğiz. Evvel emirde siz kardeşlerimle birlikte teşkilatımızın bütün mensuplarının ve elbette aziz milletimizin mübarek üç aylarını tebrik ediyorum. Bizleri üç ay sürecek bu rahmet, mağfiret, muhabbet ve bereket iklimine kavuşturan Cenabıallah'a sonsuz hamdediyor, hepimizi sağlık ve afiyet içinde 11 ayın sultanı ramazana da ulaştırmasını niyaz ediyorum. AK Parti olarak her sene yaptığımız gibi inşallah önümüzdeki üç ayı da en verimli şekilde değerlendireceğiz. Genel merkezi, Meclis'i, belediyesi, il, ilçe ve belde teşkilatlarıyla hep beraber daha fazla çalışacak, daha fazla insanımızla temas kuracak, halkımızla hemhal ve hemdert olmanın yollarını arayacağız. Bunu özellikle şunun için söylüyorum değerli arkadaşlar. Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Birçok insanımızın, hassaten AK Parti dönemlerinde hayata gözlerini açan gençlerimizin eski Türkiye'yi hatırlamaması gayet doğaldır. Sabah erken kalkanın Türk siyasetine ayar verdiği, hizmet üretilmeyen, icraat yapılmayan, sorunlara çare bulunmayan, istikrarsız dönemlerin 23 yıllık icraat fırtınası sebebiyle hafızalardan silinmesini yadırgamamalıyız. Dünü, yarınlara unutturmamalıyız."

"Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek"

Erdoğan, hem eski Türkiye'yi hatırlatmanın hem de hizmet ve eser siyasetlerini millete anlatmanın vazifeleri olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bir taraftan insanımızla ruberu iletişim kurarken, aynı zamanda Türkiye'yi nereden aldığımızı, 23 yılda nereye taşıdığımızı nezaket, sabır ve müspet bir üslupla halkımıza tek tek izah edeceğiz. 'Üslub-u beyan aynıyla insandır' sözünün ışığında meramımızı en veciz şekilde vatandaşımıza aktaracağız." dedi.

Dertlerinin muhalefet gibi sadece kendi seçmenlerine ulaşmak, sadece kendilerine oy verenlerle gönül köprüleri kurmak, yankı odalarında birbirlerine konuşmak olmadığını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim derdimiz Türkiye'nin tamamına seslenmek, Türkiye'nin tamamını kucaklamak ve 86 milyonun tamamına hitap etmektir. Çünkü biz belli çevrelerin, belli ideolojik kabilelerin değil, tüm Türkiye'nin partisiyiz, 86 milyonun iktidarıyız. Bunun için etnik köken, dil, din, mezhep, görüş ayrımı gözetmeksizin 86 milyonun her bir ferdine ulaşmanın çabası içinde olacağız."

Erdoğan, talimatları doğrultusunda Teşkilat Başkanlığının mübarek üç ayları ihtiva eden kış mevsimi için detaylı bir program hazırladığını, kış döneminde saha çalışmalarıyla en tepeden en ücra birimlere kadar tek tek hane ziyareti, ev sohbetleri, kahvehane buluşmaları, sivil toplum kuruluşları ve esnaf ziyaretleriyle yine milletle bir araya geleceklerini söyledi.

"Onlar kendi dertleriyle uğraşadursun. Biz milletin derdiyle dertleneceğiz"

"Muhalefetin ülkeye dair dişe dokunur hiçbir projesinin bulunmadığı, ana muhalefetin belediyeleri yağmalayanları adaletten kaçırmak dışında hiçbir gündeminin olmadığı, siyaset sahnesinde arzı endam edenlerin kendi ikballeriyle meşgul olduğu bu dönemi, biz dolu dolu geçireceğiz. Onlar kendi dertleriyle uğraşadursun. Biz milletin derdiyle dertleneceğiz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Uygulamasını yakından takip edeceğim bu programa buradaki her bir arkadaşımın aktif katılımını bekliyorum. AK Parti Genel Başkanı olarak zemherinin başladığı bu soğuk kış günlerinde bacaları tütmeyen evleri mutlaka bulmanızı, oralarda yaşayan kardeşlerimizin kapısını mutlaka çalmanızı, imkanlar dahilinde hepsine tek tek el uzatmanızı sizlerden özellikle istirham ediyorum. Kardeşlerim, bu bizim görevimizdir. Milletimize karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir. Uzak yakın demeden her mahalleye gitmek, kime oy verdiğine bakmadan her sokağa, her haneye erişmek AK Parti'nin siyaset anlayışının özüdür. İşimiz çok olabilir, mesuliyetimiz ağır olabilir, vaktimiz kısıtlı olabilir ama bunların hiçbiri vatandaşla arayı soğutmanın mazereti olamaz. Hele hele kibir, gurur, böbürlenme, sokakta, çarşıda kasılarak yürüme gibi karakter zafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan hiç kimseye yakışmaz. Buna en başta AK Parti Genel Başkanı olarak biz izin vermeyiz."

Erdoğan, milletle arasına mesafe koyanın kendileriyle arasına mesafe koymuş olacağını vurgulayarak, "Millete tavır alan, millete hürmetsizlik eden, şehrine, ilçesine hizmet ederken yüksünen bize saygısızlık etmiş, bize tavır almış demektir. Unutmayın bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın gönlünü kazanmaktır. Bizim gayemiz sorunları çözmek, çözemiyorsak bile elimizden geleni yapmak, ihtiyaç duyduğu her an vatandaşımızın yanında olmaktır. Tam 24 yıldır titizlikle sahip çıktığımız bu hasletlerimize il, ilçe başkanı, belediye başkanı ve meclis üyesi, kadın ve gençlik kollarıyla hep beraber sıkı sıkıya sarılmamız gerektiğinin altını çiziyor, sizlere güveniyorum." diye konuştu.

(Sürecek)