Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"nda konuştu: (2) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"nda konuştu: (2)

24.09.2022 22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili gençler, hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sevgili gençler, hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz." dedi.

Serdivan Spor Salonu'nda düzenlenen "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye Gençlik Buluşması"nda konuşan Erdoğan, seçimin önemli olduğunu, ama gençler için ilk defa oy kullandıkları seçimlerin daha önemli olduğunu söyledi.

Gelecek seçimlerin gençler için ne anlama geldiğini özellikle bildiği için bugün burada genel merkezlerinin yürüteceği bir kampanya başlattıklarını açıklayan Erdoğan, "Adını 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Partiye' olarak belirlediğimiz kampanyamızın başlangıç yeri işte burasıdır, bu salondur. Biliyorsunuz 2023 seçimlerinde 6 milyon gencimiz ilk defa sandığa gidecek. Kendi özgür iradeleriyle oylarını kullanacaklar." diye konuştu.

"Oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz"

Erdoğan, sandıkta oy kullanmanın 3-5 dakikalık bir işlem olmanın çok ötesinde bir anlama sahip olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Verdiğiniz oylarla ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek Cumhurbaşkanını, mecliste sizleri yine 5 yıl boyunca temsil edecek milletvekillerini belirleyeceksiniz. Bir başka ifadeyle sandığa attığınız oy pusulasındaki tercihinizle kendi geleceğinizi şekillendireceksiniz. Sevgili gençler, hiç şüphesiz sizin umutlarınızı, hayallerinizi, geleceğinizi istismar etmek için birileri ellerinden gelen her şeyi yapacaktır. Gençleri kendi kısır siyasetleri için çantada keklik görenlere en güzel cevabı siz vereceksiniz. Bu cevapta sandıkta tercihinizi Türkiye'miz için kimin ne yaptığına, hangi mücadeleyi verdiğine, hangi bedelleri ödediğine, hangi kazanımları sağladığına bakarak yapmanız olacaktır. Unutmayınız, seçim günü yapacağınız işlem belki kısadır ama uzun vadeli sonuçlar doğuracak ehemmiyete sahiptir. Bunun için sizlerden her şeyden önce oyunuza, yani iradenize, yani geleceğinize sahip çıkmanızı istiyorum."

Gençlere "Hiç kimsenin sizi yalan yanlış bilgilerle, sosyal medya illüzyonlarıyla asla tutmayacakları, içi de, altı da, üstü de boş vaatlerle yönlendirmesine izin vermeyin" diye seslenen Erdoğan, şöyle devam etti:

"İradenize yani fikri özgürlüğünüze sahip çıktığınız, yüreğinizin sesine kulak verdiğiniz müddetçe kimse sizi yanıltamaz, kandıramaz, yanlış yönlendiremez. Açık konuşuyorum. Eğer sizi ben yanıltmaya çalışırsam bana da aynı tavrı gösterin. Benim karşımda da özgürlüğünüzden asla taviz vermeyin. Çünkü Türkiye'nin geleceğini zihni ve bedeni esir edilmiş mankurtlara değil, ancak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, ufku açık gençlere emanet edebiliriz. Milletimizin geleceğini ancak aklıselim ile düşünen, kalbiselim ile hisseden, zevkiselim ile üreten gençlere emanet edebiliriz. Bunun için sizlerden siyasetin sabun köpüğü hükmündeki tartışmalarıyla değil, ülkenin ve milletin geleceğini inşa etme yönünü ifade eden Platon'dan, İbni Haldun'a kadar tüm büyük düşünürlerin konusu olan asıl vasıflarıyla ilgilenmenizi istiyorum."

"Gençlere yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz"

Erdoğan, gençlik kollarının "ilk oyum" kampanyasının gençlere sadece kuru kuruya sandığa gitmeyi değil, orada kendi geleceklerini inşa etmek için gereken fikri donanımı da kazandırmayı hedeflediğini dile getirdi.

"Bu anlayışla seçime kadar kesintisiz devam edecek bir kampanyayla 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimize yönelik büyük bir gönül seferberliğine çıkıyoruz." diyen Erdoğan, ulaşılmadık tek bir genç bırakmayana kadar çalışacaklarını, koşturacaklarını, Türkiye sathında AK Gençlik rüzgarı estireceklerini söyledi.

Erdoğan, "Buna hazır mıyız? Bak '4 yıldır seçim görmedik delleniyoruz' diyorsun. Tamam. Ona göre. Hiç kimseyi dışlamadan, hiç kimseyi yargılamadan, partimizi, davamızı, büyük ve güçlü Türkiye sevdamızı tüm gençlerimize anlatacağız. Rabb'imizin yardımı, siz gençlerimizin gayretiyle, AK Parti'yi ve Cumhur İttifakı'nı 2023 seçimlerinden de inşallah zaferle çıkartacağız." diye konuştu.

Bu bayrak yarışında nöbeti gençlerin arasından çıkacak siyaset, bürokrasi, bilim, kültür, sanat, spor, girişimci gençlere devredene kadar durmadan, duraksamadan, gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, "Sevgili gençler sizler gerçek anlamda 1950'de başlayan çok partili siyasi hayata geçişimizin üzerinden 73 yıl geçtikten sonra sandığa gidecek en büyük gençlik grubusunuz. AK Parti 2002 seçimlerinde nüfusu 65 milyon olan Türkiye'de iktidara 10 milyon 808 bin oy alarak gelmişti." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması'nda konuştu: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Gençlik Buluşması"nda konuştu: (2) - Son Dakika
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