Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, deprem şehitlerinin mezarını ziyaret etti

6 Şubat depremlerinin yıldönümü dolayısıyla Gaziantep'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslahiye'de deprem şehitlerini mezarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3 yıl dönümü dolayısıyla Gaziantep'in İslahiye ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İslahiye'de Deprem şehitlerinin kabrini ziyaret ederek dua etti. - GAZİANTEP