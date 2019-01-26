Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ın Duhok Şehri Yakınlarında Bulunan...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ın Duhok Şehri Yakınlarında Bulunan...

1 saat önce

IHAAW234750-SIY/26-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında bulunan TSK'ya ait askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ın Duhok Şehri Yakınlarında Bulunan..., System.String[]
IHAAW234750-SIY/26-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında bulunan TSK'ya ait askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi. 26.01.2019 23: 47: 50 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

TSK, Duhok, Fahrettin Altun, Irak, Politika
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