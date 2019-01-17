Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Personel Alım Sınavı Başvurusu Uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Personel Alım Sınavı Başvurusu Uzatıldı

49 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılacağı duyurulan "İletişim Uzman Yardımcılığı Alımı Ön Eleme Sınavı" başvuruları, 20 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Personel Alım Sınavı Başvurusu Uzatıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yapılacağı duyurulan "İletişim Uzman Yardımcılığı Alımı Ön Eleme Sınavı" başvuruları, 20 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de duyurulan sınavın başvuruları, yoğun talep nedeniyle 20 Ocak 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Açıklamada, sınav başvurularında yapılan hatalar nedeniyle konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sınava sadece ilan metninde yer alan fakülteler ve bölümlerden başvuru yapılacaktır. İlanda belirtilen fakülte ve bölümler dışında başvuru yapan adayların YÖK'den denklik belgesi alması gerekmektedir. Denklik belgesi olan adaylar, mezun oldukları bölüme denk olan bölümden başvuru yapacaktır. Söz konusu başvurularda alan bilgisi sınavı öncesinde 'YÖK Denklik Belgesi' ibraz edilmek zorundadır. Denkliği olmadığı halde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır ve sınava alınmayacaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:29 Kaynak: AA

Aralık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YSK, Oy Sayımında Değişiklik Yaptı "Ya Borcunu Ver Ya Karını" Diyen Amcasını Öldürüp Üzerine Kamyonla Toprak Döktürdü

Resmi Gazete'de Yayımlandı! Artık Moldova'ya Vizesiz Seyahat Edebileceğiz Kahraman Baba, Dev Pitonun Saldırısına Uğrayan Oğlunu Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:18:31. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Personel Alım Sınavı Başvurusu Uzatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]