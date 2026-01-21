Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, "Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik" paneli - Son Dakika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, "Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik" paneli

21.01.2026 15:16
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, "Sosyal Medyada Sorumluluk, Özgürlük ve Güvenlik" paneli düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Oğuz Güner'in moderatörlüğünde, Başkanlığın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Kurucu Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Keskin, Küme Vakfı Teknoloji Çalışmaları Koordinatörü Ozan Ahmet Çetin ve GZT Genel Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer konuşmacı olarak yer aldı.

Yayman, konuşmasında, dün terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısını lanetledi.

Türkiye'de bir vatandaşın günlük ortalama 7 saatini çevrim içi ortamda, 3 saatini de sosyal medyada geçirdiğini belirten Yayman, "Bu aslında bireyin sağlıklı yetişmesinden başlayarak toplumsal düzenin, aile düzeninin ve kamu düzeninin korunmasını çok önemli hale getiriyor. Burada bizim AK Parti olarak meseleye bakışımız, kadını korumak, aileyi korumak, çocuğu korumak kırmızı çizgimizdir. Toplumsal düzenin korunması olmazsa olmaz bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Dijital bağımlılık meselesinin artık bir "milli güvenlik sorunu" haline geldiğini dile getiren Yayman, aileleri yıkan, toplum düzenini bozan sanal kumar ve sanal bahis konularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan çalışmalarda nihai noktaya gelindiğini söyledi.

"Dijital telif, 86 milyonu ilgilendiren milli güvenlik meselesi haline gelmiştir"

Ulus aşırı dijital şirketlerin, şeffaf olmayan algoritmalar aracığılıyla Türkiye'deki reklam geliri pastasının önemli bir kısmını almasının ciddi problemlere yol açtığını vurgulayan Yayman, "Aileyi korumak, bireyi korumak, toplumu korumak, kamu düzenini sağlamak çok önemli ve vazgeçilmez çalışmalardır. Dolayısıyla bu noktada bizim hem zihnimiz hem karar alma sürecimiz çok nettir. Dijital telif meselesi sadece bir gazeteyi, televizyonu ilgilendiren bir mesele değil, Türkiye'yi ve 86 milyonu ilgilendiren bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Sabah kuşağı programları ile içeriği belli olmayan dizilerin toplumsal düzeni ve aile düzenini ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir durum oluşturduğunu belirten Yayman, bu noktada üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini kaydetti.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Keskin de dijital teknolojilerin ve sosyal mecraların, "optimize edilmiş yoğun uyarım" sayesinde özellikle çocuklar nezdinde büyük zorluklara sebep olduğunu belirterek, dijital güvenliğin bireysel bir mesele olmanın ötesinde toplumsal ve kurumsal bir sorun da olduğunu vurguladı.

Çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama getirilmesinin birçok ülkede gündemde olduğunu ifade eden Keskin, Türkiye'de de çocuklara ve ailelere bu uygulamanın ne amaçla yapılacağının aktarılması gerektiğini söyledi.

Küme Vakfı Teknoloji Çalışmaları Koordinatörü Çetin ise yapay zeka kullanımının yaygınlaşması ile bir dönüşüm içerisine girildiğini ve bu dönüşümden en çok etkilenecek alanın sosyal medya olduğunu belirtti.

GZT Genel Yayın Yönetmeni Gezer de dijital medya yayınlarında dezenformasyonun azalması ve okuyucuların habere olan güveninin artırılması için düzenlemelerin gerekli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

