CUMHURBAŞKANLIĞI Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık gerçekleştirildi. Ankaralılar, müzik ve marşlar eşliğindeki gösteriyi ilgiliyle takip etti.
Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde düzenlendi. Önce Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Bölüğü tarihi marşları seslendirdi. Vatandaşlar ise marşlara ilgiyle eşlik etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, halka açık gösteriyi ilgiyle izledi.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın gösterisine vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika