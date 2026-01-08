Acele Kamulaştırma Kararları Yayınlandı - Son Dakika
Acele Kamulaştırma Kararları Yayınlandı

08.01.2026 02:25
Cumhurbaşkanlığı, birçok şehirdeki taşınmazlar için acele kamulaştırma kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı. Kararlar, başta yol yapım projeleri olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları amacıyla alındı. Öne çıkan projeler arasında Viranşehir Çevre Yolu, Of-Çaykara Yolu ve Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi yer alıyor.

(ANKARA) – Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan birçok şehirdeki taşınmazlara ilişkin acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de birçok şehirdeki taşınmazlar için "acele kamulaştırma" kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan acele kamulaştırma kararları şu şekilde:

"Viranşehir Çevre Yolu Projesi (Km: o+000.00-13+639.33 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10824)

Of-Çaykara (DOKAP) Yolu Projesi (Km: 17+760.00-25+763.00 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10825)

Antalya Alanya Çenger Turizm Merkezi Sınırları İçerisinde Bulunan ve Kamulaştırma Bilgisi Belirtilen Özel Mülkiyete Konu Taşınmazın Turizme Yönelik Yatırım Yapılması Amacıyla Taşınmazın Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10826)

Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi Sınırları İçinde Yer Alan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Altyapı İşlerinin Tamamlanması Amacıyla Mezkür OSB'ye Ait İmar Planında Kısmen Sanayi Parseli, Yol, Teknik Altyapı, Park ve Yüzey Suyu Akış Bandı Kullanımında Kalan ve Kamulaştırma Bilgileri Belirtilen Taşınmazlann, Gaziantep Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10827)

Mezitli Devlet Hastanesi Bağlantı Yolu Projesi (Km: 0+000-G: 3+937.63/İ: 2+382.24-2+400.22) Kapsamında Güzergaha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç Duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10828)

Mersin-Adana Devlet Yolu Projesi (Km: 5+500-16+000 Arası) Kapsamında Güzergaha Rastlayan Kesimde Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla İhtiyaç duyulan Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10829)

Siirt-Pervari İl Yolu Projesi (Km: 3+280.00-19+814.95 Arası) Kapsamında Araziye Girilerek Yol Yapım Çalışmalarının Tamamlanması Amacıyla Güzergahı, Bulundukları Yer ve Ada/Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Müştemilatın Karayolları Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10830)"

Kaynak: ANKA

