Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştü

02.10.2022 19:04
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde Kalın ve Yermak arasında gerçekleşen görüşmede, Ukrayna savaşının gidişatı ve son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde uluslararası hukuk çerçevesinde savaşın sonlandırılması için diyalog zeminin yeniden tesis edilmesi gerektiği ifade edildi.

Rusya'nın uluslararası hukuka aykırı şekilde gerçekleştirdiği Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak kararını Türkiye'nin reddettiği anımsatılan görüşmede, zor koşullara rağmen Türkiye'nin tarafları bir araya getirme noktasındaki çabalarının kararlılıkla devam ettiğine işaret edildi.

Savaşın sonlandırılması ve barışın tesis edilmesi hususunda Türkiye'nin samimi gayretlerine ve çok taraflı girişimlerine tüm uluslararası toplumun destek vermesinin öneminin altı çizildi.

Görüşmede, ayrıca Karadeniz üzerinden Ukrayna tahılının tüm dünyaya sevkiyatını sağlayan İstanbul Mutabakatı ve esir takasının gerçekleşmesinde Türkiye'nin oynadığı kilit rolün önemine dikkat çekildi.

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Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Yermak ile görüştü - Son Dakika

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