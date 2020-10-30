Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi.