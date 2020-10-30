Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

30.10.2020 10:29
Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski Başbakan Mesut Yılmaz (73) için başsağlığı mesajı yayınladı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Eski Başbakan ve Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum" dedi.


Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, Mesut Yılmaz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sözcü Kalın'dan Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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