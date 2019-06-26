Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, Kaymakam Güven'i ziyaret etti
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Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, Kaymakam Güven'i ziyaret etti

46 dakika önce

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına atanan Oray Güven'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, Kaymakam Güven'i ziyaret etti, System.String[]
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına atanan Oray Güven'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ın kendisine yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken kendisine ziyareti için teşekkür etti. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:24 Kaynak: İHA
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