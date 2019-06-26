Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, Kaymakam Güven'i ziyaret etti
46 dakika önce
Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Pazaryeri İlçe Kaymakamlığına atanan Oray Güven'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi.
Şırnak
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 10:24 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz
, Pazaryeri
İlçe Kaymakamlığına atanan Oray Güven'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirerek görevinde başarılar diledi. Pazaryeri İlçe Kaymakamı Oray Güven, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ın kendisine yapmış olduğu ziyaretten memnuniyetini dile getirirken kendisine ziyareti için teşekkür etti. - BİLECİK
Altın günü yükselişle kapattı! İşte son durum
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama
Yüzerken kayalıkların arasında buldu, yerinden çıkarınca gözlerine inanamadı