Son Dakika Haberleri: Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...
Son Dakika 3. Sayfa Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında... - Son Dakika

Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...

6 saat önce

Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi.

Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi. Mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi.

Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...

Cumhuriyet Gazetesi, Kadri Gürsel, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:58 Kaynak: İHA
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