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Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında...
6 saat önce
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:58 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtay'ın bozma kararına direndi. Mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi.
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