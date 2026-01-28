Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cinayet Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cinayet Davası

28.01.2026 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savcı Kayhan'ı öldüren Mustafa Can Gül'ün duruşmasında ceza ehliyeti sorgulandı, tutukluluk devam ediyor.

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Mustafa Can Gül ikinci kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki için cezaevine müzekkere yazılmasına hükmetti.

Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda, İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan (58), 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan Mustafa Can Gül, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Karakolda ve savcılıktaki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul eden Gül, savcılıktaki ifadesinin ardından 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Anadolu 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Can Gül, hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısının yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Uyuşturucu madde dahil alışkanlıkları olduğunu duymuştum"

Sanığın önceden arkadaşı olan tanık Emircan Kulaç, "Duyduğumuz zaman şaşırdık. Olaydan 2 yıl önce görüşmeyi kesmiştik. Kendinin uyuşturucu madde dahil alışkanlıkları olduğunu duymuştum. Olaydan 6 ay kadar önde bir parkta otururken gördüm. Oturmuş kendi kendine konuşuyordu. O zamanlar çevremden, beni yaktı ben de onu yakacağın şeklinde söylemleri olduğunu duydum. Ben kendim bizzat onun ağzından bir şey duymadım" ifadelerini kullandı.

"Hak etti diyerek cevap verdi"

Celal Uygun, "Olay günü ilgili işletmeye arkadaş grubumuz ile yemek yemeye gitmiştik. Maktul de masamıza gelmişti. Bir müddet bizimle oturdu ardından yanımızdan kalktı ve mutfağa doğru yöneldi. Mutfak ile bizim oturduğumuz masa arası 20 metre kadar mesafedeydi. Bir süre sonra bağırma ve cam kırma sesi geldi. Sesin geldiği yere gittiğimde maktulün yerde yattığını gördüm. Nabzına bakmak istediğimde boğazının kesilmiş olduğunu gördüm. Sanık yanında elinde bıçakla duruyordu. Ne yaptın diye serzenişte bulundum, o da 'hak etti' diyerek cevap verdi. O sırada jandarma ekipleri geldiler" dedi.

"Korkutursan sana araba alacağım demişti"

Sanık Mustafa Can Gül, "Celse arasında cezaevinden yazılı dilekçemi gönderdim. Onları tekrar ederim. Bilal isimli kişi işletmede 16-17 yıl çalışmış. Bana gel Ercan'ı korkut, camları kır dedi. Karnından bıçaklamak isterken boğazından bıçakladım. Bilal, korkutursan sana araba alacağım demişti" şeklinde konuştu.

Nuran Kayhan, "Sanık gayet yüzsüz bir insan bulunduğu her yerden atılmış. Kendi okulundan neden atılmış onu da sormanızı istiyorum. Şikayetimiz devam etmektedir. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın suç tarihinde "tasarlayarak öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevki için cezaevine müzekkere yazılmasına hükmetti.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için 8 Nisan tarihine erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Savcısı, 3. Sayfa, Cinayet, Kayhan, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cinayet Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:30
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
Aziz İhsan Aktaş davasında 2. gün! Kentin ilk kadın belediye başkanı savunma yaptı
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:22:26. #7.11#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Cinayet Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.