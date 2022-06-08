Yozgat 'ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021'de başından silahla vurulan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım 'ın ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan astsubaylardan A.M'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, M.S. ise beraat etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davada karar çıktı - Son Dakika

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