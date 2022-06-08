Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davada karar çıktı - Son Dakika
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Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davada karar çıktı

08.06.2022 14:37
Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davada karar çıktı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021'de başından silahla vurulan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan astsubaylardan A.M'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, M.S. ise beraat etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 24 Mart 2021'de başından silahla vurulan 28 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüyle ilgili davada tutuksuz yargılanan astsubaylardan A.M'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi, M.S. ise beraat etti.

Sorgun 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık A.M, ölen Salkım'ın annesi Rahime, babası Ramazan Salkım ve avukatlar katıldı.

Tutuksuz yargılanan M.S. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, sanıkların "taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmalarını talep ettiği mütalaasını tekrarladı.

Mahkeme heyeti, A.M'ye "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ceza verdi, diğer sanık M.S'nin beraatine hükmetti.

Özlem Salkım, 24 Mart 2021'de arkadaşlarıyla evinde doğum günü kutlarken silahla başından yaralanmış, tedavi altına alındığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 27 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davada karar çıktı
Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davada karar çıktı

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Yozgat'ta cumhuriyet savcısının başından vurularak ölmesine ilişkin davada karar çıktı - Son Dakika

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