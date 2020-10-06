Cumhuriyet Üniversitesi lisansüstü ve doktora programlarına 3 bin 376 başvuru yapıldı - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü ve doktora programlarına, geçen yıla oranla yüzde 30 artışla 3 bin 376 başvuru yapıldı.

CÜ'den yapılan açıklamada, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü ve doktora öğrenci alımı için yoğun başvuru yapıldığı belirtildi.

Bu çerçevede, 11 doktora, 27 yüksek lisans ve 10 tezsiz yüksek lisans programına yapılacak alımlar için il ve il dışından 3 bin 376 aday başvurdu.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şengönül, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin lisansüstü eğitime önem verdiğini ve bundan dolayı da talepte çok artış olduğunu gözlemliyoruz. Gençler artık yeni istihdam sahası olarak akademisyenliği tercih ediyor. Bu da artışta diğer önemli bir faktör. 48 programın 27'si tezli, 11'i doktora ve 10'u tezsiz yüksek lisans. 2019-2020 eğitim öğretim yılının güz döneminde 2 bin 416 öğrenci başvuru yapmışken, 2020-2021 eğitim öğretim yılında ise 3 bin 376 öğrenci başvuru yaptı. Bu da demek oluyor ki yüzde 30 oranında artış söz konusu."