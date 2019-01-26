Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA Kursuna Katılacak

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA Kursuna Katılacak

1 saat önce

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek, ocak ayının sonunda Lizbon'da düzenlenecek olan UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA Kursuna Katılacak, System.String[]
Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek, ocak ayının sonunda Lizbon'da düzenlenecek olan UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Süper Lig hakemi Barış Şimşek, 28-30 Ocak 2019 tarihleri arasında Portekiz'in Lizbon şehrinde düzenlenecek olan UEFA'nın Elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'na katılacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in VAR hakemi olarak yer alacağı kursta hakemlere çeşitli eğitimler verilecek ve yeni Yo-yo atletik testi uygulanacak.

Ayrıca bir diğer FIFA kokartlı hakem Ümit Öztürk ve FIFA kokartlı Kadın hakem Cansu Tiryaki de FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı ve Portekiz'in Lizbon şehrinde 27-30 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.

Hakemler bazı eğitimlerden geçecek ve Yo-yo atletik testine tabi tutulacak. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:08 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe - Galatasaray Maçının VAR'ı Cüneyt Çakır Oldu Golcü Hugo Vieira, Demir Grup Sivasspor'da

Everton'da Yedek Kalan Cenk Tosun, Crystal Palace'a Gidiyor Fenerbahçe Kongre Üyeleri, Ali Koç'u İndirmek İçin İmza Toplamaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:15:08. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek ve Barış Şimek UEFA Kursuna Katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]