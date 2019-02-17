Son Dakika Haberleri: Cüneyt Çakır, Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek

Cüneyt Çakır, Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek

9 dakika önce

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Fransa'nın Lyon ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında 19 Şubat 2019 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Cüneyt Çakır, Lyon-Barcelona Maçını Yönetecek, System.String[]


FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, Fransa'nın Lyon ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında 19 Şubat 2019 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu müsabakasını yönetecek.

Fransa'nın Lyon şehrindeki OL Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Halis Özkahya'nın dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem, Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. Şampiyonlar Ligi maçını yönetmiş olacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:48 Kaynak: DHA

Fransa, Barcelona, Lyon, Cüneyt Çakır, Spor
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