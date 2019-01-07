Son Dakika Haberleri: Çuval İçinde Ölüme Terk Edilen 5 Yavru Köpeğe 'Nazlı' Annelik Yapıyor

Çuval İçinde Ölüme Terk Edilen 5 Yavru Köpeğe 'Nazlı' Annelik Yapıyor

6 dakika önce

KONYA'da çuvalın içerisine konularak araziye atılan 5 yavru köpek, ölmek üzereyken bulunup, Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği'ne getirildi.

Çuval İçinde Ölüme Terk Edilen 5 Yavru Köpeğe 'Nazlı' Annelik Yapıyor, System.String[]
KONYA'da çuvalın içerisine konularak araziye atılan 5 yavru köpek, ölmek üzereyken bulunup, Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği'ne getirildi. Dernek yetkilileri yavru köpeklere, 6 yavrusu bulunan 'Nazlı' adı verilen köpeğin sütannelik yapmasını sağladı. Bir işyerinin yanında naylonla kapalı bölümdeki 'Nazlı' ve yavrularına yuva aranıyor.

Emirgazi ilçesinde arazide elektrik sahasının kontrolünü yapan bir firmada görevli kişi, 15 gün önce çuval içerisinden gelen köpek seslerini duydu. Çuvalın yanına giden görevli, ölmek üzere olan 5 yavru köpeği çuval içerisinden çıkardı. Ardından da Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği yetkililerine bildirdi. Köpekler derneğe getirildi. Dernek yetkilileri, yavruların bir sütanneye ihtiyacı olduğunu düşünüp, süt anne aramaya başladı. Bulunan yavru köpekler, 6 yavrusu bulunan 'Nazlı' adı verilen köpeğin yanına getirildi. 'Nazlı' o yavruları da sahiplendi, emzirdi. Bir işyerinin yanında naylonla kapalı bölümde güçlükler içerisinde bakılan 'Nazlı' ve yavrularına bir yuva aranıyor.

Dernek yetkilisi olan ve aynı zamanda hayvan hakları gönüllüsü Dilek Genç, 'Nazlı' ve yavrularının hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Emirgazi tarafında ölsünler diye çuval içerisinde kordon bağı dahi kopmamış iki günlük 5 yavru ölsünler diye çuvala konulup atılmış. İstanbul'dan bir firma elektrik sahasını dolaşırken çuvaldaki sesleri duyuyor. Çuvala baktığında yavruları buluyor. Sonra derneğimize ulaştılar. Bizde ne yapabiliriz diye düşünüp, sütanne arayışına geçtik. 'Nazlı' gerçekten iyi bir sütanneymiş. Getirdiğimiz an 5 tane can için hemen koştu. Kendi evladı gibi insanoğlunun maalesef sokakta ölsün diye attığı yavrulara sahip çıktı. 'Nazlı'nın 6 yavrusu vardı 5 de oradan geldi toplam 11 yavrusu var. 11 tane bebeği biz iki üç haftadır maalesef burada tutuyoruz. Çevreden çok şikayet ediyorlar. Amacımız bunların barınağa bırakılmaması. Esnafların da yardımıyla burada bakıyoruz."

BAHÇELİ BİR EV ARIYORUZ

'Nazlı' ve yavruları için bahçeli bir ev aradıklarını da belirten Dilek Genç, "Nazlı ve bebekleri için bahçeli bir ev arıyoruz. 2-3 ay kadar bakıldıktan sonra zaten biz bunları sahiplendireceğiz. O n-insanların başına bırakmayacağız. Çok acil bir şekilde anne ve yavrularına, bir ev ve onlara sahip çıkılması gerekir. Onlar dilsiz birer can. Onlarında bir eve, yemeğe, sevgiye ihtiyacı var." diye konuştu. - Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

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