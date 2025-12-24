CW Enerji, Yeni TOPCon Panelleri Sertifikalandı

CW Enerji, yeni nesil TOPCon güneş panellerinin, Intertek tarafından kendi laboratuvarlarında yürütülen test ve denetim süreçlerini başarıyla geçtiğini bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen fotovoltaik (PV) güneş paneli ve hücre üreticilerinden biri olan CW Enerji, iştiraki CW SolarCell bünyesinde geliştirdiği TOPCon güneş hücreleri ile üretilen güneş panelleriyle uluslararası arenada adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Türkiye ve Avrupa'da, Türk menşeili TOPCon hücreler kullanılarak CW Enerji tarafından üretilen yeni nesil TOPCon güneş panelleri, Intertek tarafından gerçekleştirilen kapsamlı test ve denetim süreçlerini başarıyla tamamladı. Güneş panelleri "UL 61730" ve "CSA C22.2 No. 61730" sertifikalarını ETL onaylı olarak almaya hak kazandı.

Söz konusu standartlar, fotovoltaik modüllerin kullanım ömrü boyunca elektriksel güvenlik, yangına dayanıklılık, mekanik sağlamlık ve yapısal bütünlük gibi kritik kriterleri kapsıyor ve bu yönüyle, panellerin güvenli ve sürdürülebilir şekilde çalıştığını uluslararası düzeyde tescilliyor. Ayrıca bu sertifikasyonlar, güneş panellerinin Kuzey Amerika pazarlarında (ABD ve Kanada) satışa sunulabilmesi için gerekli olan zorunlu teknik uyumluluk kriterlerini de belgeliyor.

Bu gelişmeyle CW Enerji, ürünlerini ABD ve Kanada standartlarına uyumlu hale getirerek, söz konusu pazarlarda satış, sigorta ve finansman süreçlerine entegrasyon açısından önemli bir aşamayı başarıyla tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Türk menşeili TOPCon hücrelerle ürettikleri yeni nesil güneş panellerinin sertifikalandırılmasının küresel büyüme hedefleri açısından son derece önemli bir eşik olduğunu belirterek, "Bu sertifikalar sayesinde ürünlerimizi ABD ve Kanada standartlarına uyumlu hale getirerek, satışın yanı sıra sigorta ve finansman süreçlerine entegrasyon konusunda da önemli bir aşamayı başarıyla tamamladık. Alınan sertifikalar firmamızın uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak ve ihracat potansiyelimize de güçlü katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Sarvan, bu başarının yalnızca ticari değil, aynı zamanda Türkiye'nin yüksek katma değerli yerli üretim kabiliyetinin küresel ölçekte tescillenmesi anlamına geldiğini ifade ederek, CW Enerji'nin hücreden panele kadar uzanan entegre üretim gücüyle tamamen Türk mühendisliği ve yerli AR-GE altyapısı sayesinde bu seviyedeki uluslararası testleri başarıyla tamamlayan ilk Türk firmalarından biri olduğunun altını çizdi.

Şirketin yerli ve milli üretim anlayışıyla geliştirdiği TOPCon panelleriyle, Türkiye'nin enerji teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığını azaltırken, küresel pazarlarda rekabet edebilen güçlü bir marka ortaya koyduklarını vurgulayan Sarvan, şunları kaydetti:

"Yalnızca bugünün değil, Türkiye'nin enerji dönüşümünde stratejik öneme sahip geleceğinin de inşasında aktif rol üstleniyoruz. Yüksek verimlilik, uzun ömür ve güvenlik kriterlerini bir arada sunan yeni nesil TOPCon güneş panellerimizle, yerli mühendislik gücümüzü, ileri AR-GE altyapımızı ve uluslararası kalite standartlarını bir arada sunuyoruz. Entegre üretim yapımız sayesinde hem teknolojik bağımsızlığımıza katkı sağlıyor hem de Türkiye'yi küresel yenilenebilir enerji tedarik zincirinde daha güçlü bir konuma taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli ve milli üretim vizyonumuz doğrultusunda, sürdürülebilir, rekabetçi ve yüksek katma değerli çözümlerle Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamayı sürdüreceğiz."