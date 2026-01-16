ÇYDD'den Atatürk Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ÇYDD'den Atatürk Açıklaması

16.01.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇYDD, Öğrenci Gelişim Raporları'ndan Atatürk'ün çıkarılmasına karşı çıkıyor ve sessiz kalmayacaklarını belirtti.

(İSTANBUL)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), "Öğrenci Gelişim Raporlarından Atatürk fotoğrafı ve Gençliğe Hitabe'nin çıkarılması, teknik bir düzenleme ya da pedagojik bir tercih olarak açıklanamaz. ÇYDD olarak çocukların Atatürk'le ve Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle kurduğu bağı koparmaya çalışan bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız. Kamusal eğitimin laik, çağdaş ve Cumhuriyetçi niteliğini savunma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Türk gençliğine Ata'sını unutturamazsınız" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, Öğrenci Gelişim Raporları'ndan Atatürk fotoğrafının ve Gençliğe Hitabe'nin çıkarılmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerine verilen Öğrenci Gelişim Raporları'ndan Atatürk fotoğrafının ve Gençliğe Hitabe'nin çıkarılması, teknik bir düzenleme ya da pedagojik bir tercih olarak açıklanamaz. Bu adım, Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin eğitimden sistemli biçimde çıkarılmasına yönelik açık bir niyet göstergesidir. Atatürk, bu ülkenin çocukları için yalnızca tarihsel bir kişilik değil; bağımsızlığın, özgürlüğün ve ortak geleceğin simgesidir. O'nun adını ve düşünsel mirasını eğitim sisteminden uzaklaştırmak, çocukların Cumhuriyet'le kurduğu bağı zayıflatmakta; yurttaşlık, laiklik ve çağdaşlık temelinde şekillenen toplumsal belleği bilinçli biçimde aşındırmaktadır.

Eğitim, siyasal ya da ideolojik yönelimlerin değil; aklın, bilimin ve Cumhuriyet'in kurucu ilkelerinin rehberliğinde yürütülmek zorundadır. Cumhuriyet'in kurucusunu ve bu ülkenin geleceğine emanet ettiği değerleri eğitim alanının dışına itmeye yönelik hiçbir girişim kabul edilemez.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak; çocukların Atatürk'le ve Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle kurduğu bağı koparmaya çalışan bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız. Kamusal eğitimin laik, çağdaş ve Cumhuriyetçi niteliğini savunma kararlılığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Büyük Atatürk'ün bizlere Gençliğe Hitabe ile yüklediği birincil sorumluluğu yerine getirmek için her zaman ve her koşulda durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz. Türk gençliğine Atasını unutturamazsınız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÇYDD'den Atatürk Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Fenerbahçe’ye karşı 10 kurtarış yapmıştı Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu Fenerbahçe'ye karşı 10 kurtarış yapmıştı! Kazandığı ücreti duyanlar şoke oldu
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
THY’den “Irak seferlerinin durdurulduğu“ iddialarına ilişkin açıklama THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama
DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz DEM Partili belediye başkanının resmi makam aracına haciz

18:53
İngiltere’den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
İngiltere'den Türkiye dahil 16 ülke için seyahat uyarısı
18:45
İstanbullular dikkat Tarih verildi, ikisi birden gelecek
İstanbullular dikkat! Tarih verildi, ikisi birden gelecek
18:31
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu canlı yayında rahatsızlandı
18:29
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testleri negatif
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif
18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
18:00
Güngören’de 17 yaşındaki Atlas’ın öldüğü kavga kamerada
Güngören'de 17 yaşındaki Atlas'ın öldüğü kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 19:22:53. #7.11#
SON DAKİKA: ÇYDD'den Atatürk Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.