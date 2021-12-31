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D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

31.12.2021 09:20

100 Karayolu Merter Mevkiinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

D-100 Karayolu Merter Mevkiinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 07.45'te D-100 Karayolu Merter Mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yaya, yolun karşısına geçmek isterken sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 VK 9457 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu. Bariyerlere çarpan yaya ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yayayı hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Yayanın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(Davut Has - Mehmet Furkan Doğan-İHA)

D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

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D-100 Karayolu, Avcılar, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: D-100'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika
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