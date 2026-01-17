Özellikle sarp arazilerdeki tırmanma ve zor şartlarda yaşamlarını devam ettirme özellikleri ile bilinen dağ keçileri, yavruları ile kent merkezi yakınlarında görüntülendi. Kar birikintisi altındaki kayalıklar arasında dolaşan ve yiyecek arayan keçiler, amatör dron kamerasına takıldı. Bir süre gezinen keçi sürüsü, daha sonra kayalar arasından geçerek gözden kayboldu.
Son Dakika › Güncel › Dağ Keçileri Kış Görüntüsü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?