Dağcı Daulat Shah'a Fatal Düşüş

Pakistanlı dağcı Daulat Shah, Gilgit Baltistan bölgesinde bir buz duvarına tırmandığı esnada düşerek yaşamını yitirdi.

Pakistan Alp Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Shah, Gilgit Baltistan bölgesinde yabancı bir turistle tırmanış yapıyordu.

Tırmanış esnasında düşen Shah, olay yerinde hayatını kaybetti.

Daha önce dünyanın en yüksek ikinci zirvesi K2 dahil olmak üzere 8 bin metre yüksekliklere ulaşan Shah, Gaşerbrum I dağının zirvesine de 2025'te yeterli oksijeni olmadan ulaşmıştı.

Çin sınırındaki Gilgit Baltistan bölgesi 8 bin metrenin üzerindeki 14 zirveye ev sahipliği yapıyor.

Son yıllarda birçok dağcı bölgedeki tırmanışları esnasında hayatını kaybetmişti.