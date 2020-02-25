Dağdan kopan kaya parçalarını 112 ekipleri temizledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dağdan kopan kaya parçalarını 112 ekipleri temizledi - Son Dakika

Dağdan kopan kaya parçalarını 112 ekipleri temizledi

6 saat önce

Batman'ın Sason ilçesinde hastaya ulaşmak isteyen 112 acil sağlık ekipleri, yolun yüksekten düşen kaya parçaları nedeniyle kapandığını gördü.

Dağdan kopan kaya parçalarını 112 ekipleri temizledi, System.String[]

Batman'ın Sason ilçesinde hastaya ulaşmak isteyen 112 acil sağlık ekipleri, yolun yüksekten düşen kaya parçaları nedeniyle kapandığını gördü. Araçtan inen sağlık görevlileri, kaya parçalarını elleriyle kaldırıp yolu açarak hastaya ulaştı.


Sason ilçesi Çakırpınar köyü Deliktaş mezrasında ikamet eden S.Y.'nin aşırı karın ağrısı nedeniyle 112 acil ekiplerine haber verildi. Akşam saatlerinde mezraya giden sağlık ekipleri, yola düşen kayalıklar nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı. Bekleyişin ardından ekipler, hastanın aciliyeti nedeniyle yola düşen kaya parçalarını kendi imkanlarıyla kaldırdı.


112 ambulans şoförü Ercan Yalçın, "Birimimize gelen acil çağrı üzerine Çakırpınar köyüne doğru yola çıktık. Derince köyünü geçtikten sonra yola düşen büyük kayalıkları gördük. Hastanın acil olduğunu bildiğimiz için kayalıkları kendi imkanlarımızla temizlemeye karar verdik. 112 acil sağlık ekibi yoldaki kayalıkları el birliğiyle zor bela kaldırdık. Ancak bu kayalıklar sadece bir yerde değil, yolda başka yerlerde de vardı. Yaklaşık üç saat süren bir yolculuktan sonra vakayı hastaneye ulaştırabildik" dedi.


Sason Devlet Hastanesine ulaştırılan S.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - BATMAN

Batman, Sason, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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