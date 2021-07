"Daha Temiz, Daha Ferah Bir Yeşilyurt İçin Durmak Yok" - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri ve Mahalle Muhtarlarıyla birlikte Abdulgaffar ve Aşağıbağlar Mahallelerindeki temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Abdulgaffar Mahalle Muhtarı Hüseyin Özcan ile Aşağıbağlar Mahalle Muhtarı Ömer Şahin, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

'Temiz Yurt Yeşil Yurt' hedefiyle sürdürdükleri temizlik hizmetlerine ayrı bir önem verdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinin ilçenin her noktasında büyük bir özveri ile çalışarak Yeşilyurt'un 'temiz ve düzenli' imajını koruduğunu söyledi.

'Sağlıklı Yaşam, Temiz Toplum' ilkesinden yola çıkarak temizlik hizmetlerini aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Temizlik hizmetlerinde yakaladığımız başarı grafiğini daha iyi bir düzeye getirip, vatandaşlarımıza her gün ferah, düzenli ve güzel alanlarda yaşamalarına imkan tanımak için 7/24 çalışıyoruz.Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için büyük önem taşıyor. Temizlik İşleri başta olmak üzere Fen İşleri ile Park ve Bahçeler ekiplerimiz kendi grev alanlarındaki çalışmaları aksatmadan sürdürüp, Yeşilyurt'umuzun ferah, düzenli ve güzel ilçe imajının korunmasına yönelik üstün bir gayretle çalışıyorlar. Sabah saatlerinde görevlendirildikleri bölgelere giden ekiplerimiz öncelikle çöpleri ve hafriyatları alıp, sokakları temizledikten sonra ardından cadde, sokak, yol, refüj ve kaldırımları baştan aşağıya temizliyorlar. Her noktası bizim için ayrı bir değer taşıyan Yeşilyurt'umuzun bütün yaşam alanlarında temizlik hizmetlerimizi titiz bir şekilde yürütüp, merkez-kırsal ayrımı yapmadan bütün yaşam alanlarımızın aynı seviyede güzel ve ferah olmasına özen gösteriyoruz. Temizlik hizmetlerine farklı bir önem veriyoruz. Çünkü sağlık ve sıhhat olmazsa yapılan yatırımların hiçbir anlamı ve kıymeti olmaz. Önce sağlık, önce sıhhat diyoruz. Temizlikteki başarı çıtamızı her geçen gün daha ileri bir boyuta çıkartıyoruz. Bizlerde çalışmaları sık sık takip ederek hem ekiplerimize moral aşılıyoruz hem de vatandaşlarımızın isteklerini yerinde öğrenip, pratik çözümlerle iletilen talepleri yerine getiriyoruz. Mahalle sakinleri de ekiplerimizin özverisini yakından görüyorlar ve memnuniyetlerini bizimle paylaşıyorlar. Çalışmalarda bizlere yol göstericisi olan muhtarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Daha temiz, daha yaşanılabilir ve daha sağlıklı bir Yeşilyurt için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar vatandaşlarımızın memnuniyeti için, mutluluğu için, sağlığı için çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.