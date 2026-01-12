Dakar Rallisi 8. Etap: Variawa ve Benavides Zirveye Çıktı - Son Dakika
12.01.2026 17:16
2026 Dakar Rallisi'nin 8. etabında otomobilde Variawa, motosiklette Benavides birinci oldu.

2026 Dakar Rallisi'nin 8. etabını, otomobil kategorisinde Güney Afrikalı Saood Variawa, motosiklet sınıfında ise Arjantinli Luciano Benavides kazandı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Wadi ad-Dawasir kentindeki 483 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 20 dakika 35 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Variawa elde etti.

Aynı takımdan Güney Afrikalı Henk Lategan, vatandaşının 3 saniye arkasında ikinci, İsveçli Mattias Ekström (Ford) ise liderin 29 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Etabı 5. sırada bitiren 5 kez Dakar Rallisi şampiyonu Katarlı Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders), genel klasmanda 32 saat 32 dakika 6 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

Motosiklette kazanan Benavides

Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Luciano Benavides, 4 saat 26 dakika 39 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Arjantinli pilotu, 4 dakika 50 saniye sonra bitiş çizgisine giden Avustralyalı Daniel Sanders (Red Bull KTM) ve 5 dakika 2 saniye geriden gelen ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) takip etti.

Üçüncü etap galibiyetini alan Benavides, genel klasmanda 33 saat 18 dakika 50 saniyelik süresiyle zirveye yükseldi.

Dakar Rallisi'nin 9. etabı, yarın Wadi ad-Dawasir şehrindeki 418 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

17:15
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
