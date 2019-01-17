Son Dakika Haberleri: Dakikada İki Kişi "Tellerde" Yolculuk Yaptı

Dakikada İki Kişi "Tellerde" Yolculuk Yaptı

51 dakika önce

Geçmişte "Olympos" ve "Keşiş Dağı" olarak da anılan Uludağ'a, Bursa kent merkezinden yolcu taşıyan teleferiği, geçen yıl dakikada iki kişi kullandı.

Dakikada İki Kişi
SERGEN SEZGİN - Geçmişte "Olympos" ve "Keşiş Dağı" olarak da anılan Uludağ'a, Bursa kent merkezinden yolcu taşıyan teleferiği, geçen yıl dakikada iki kişi kullandı.

Bursa'dan kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a yarım asırdır alternatif ulaşım sağlayan teleferik, tek halatlık 9 kilometrelik hattıyla 140 kabinle yolcu taşıyor.

Kışın beyaz örtüyle kaplanan doğa, yazın ise yeşilin her tonuna sahip ormanların sunduğu eşsiz manzara eşliğinde 24 dakika süren yolculuğu, geçen yıl iniş ve çıkış olmak üzere yaklaşık 1 milyon 100 bin kişi yaptı. Bu rakam üzerinden yapılan hesapla, dakikada iki ziyaretçi, teller üzerinde yolculuğa çıkmış oldu.

Ziyaretçilerini Teferrüç Mahallesi'ndeki ana istasyondan Uludağ'ın sırtlarındaki bin 231 rakımlı Kadıyayla, bin 635 rakımlı Sarıalan ve bin 810 rakımlı Kurbağakaya mevkilerine (Oteller Bölgesi) ulaştıran teleferik, özellikle kış aylarında en güvenli ulaşım aracı olarak tercih ediliyor.

"Güzel bir rekora imza attık"

Bursa Teleferik AŞ Kurumsal Satış Pazarlama Müdürü Toygar Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl beklenenin üzerinde kar yağışıyla karşılaştıklarını söyledi.

Bunun teleferikte de yoğunluk oluşturduğunu belirten Öztürk, geçen sene ulaştıkları yolcu sayısının bir başarı olduğunu, kaliteyi artırarak hizmetlerine devam edeceklerini ifade etti. Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu sayıyla güzel bir rekora imza attık. 2019 için de hedefimiz bu rakamları yakalamak ve geçmek. Uludağ'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Yolcularımıza, kara yolu dışında daha güvenli şekilde teleferikle yolculuk yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yolcularımızın büyük çoğunluğunu Orta Doğu'dan gelenler oluşturuyor. Yıllık bazda bir araştırma yaptığımızda yüzde 50 yerli, yüzde 50 yabancı misafirlerimiz bu ulaşımı tercih ediyor."

Bursa kent merkezinden 24 dakikada Uludağ Oteller Bölgesi'ne ulaşıldığını belirten Öztürk, "Yolcular, 12 dakikada Sarıalan Bölgesi'ne, 12 dakikada son durağa çıkma imkanı buluyorlar. Özellikle kış şartlarında yolculuk daha keyifli oluyor. Nefis bir Bursa manzarası ve kar eşliğinde eşsiz bir yolculuk imkanına sahip olabiliyorlar." dedi.

Ziyaretçilerden Halil Dikmen, Uludağ'a çıkacağı zaman ilk tercihinin teleferik olduğunu dile getirdi.

Teleferiğin yenilenen haliyle yolculuk yapmanın hem konforlu hem de eşsiz olduğunu ifade eden Dikmen, "Teleferik yolculuğu güvenli ve keyifli. Fiyat olarak da çok cazip. Kar yağışının oluşturduğu manzara inanılmaz. Teleferik camından her tarafı izleyebiliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımız için de çok güzel fotoğraflar çıkıyor." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:20 Kaynak: AA

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