Dalaman'da AKUT ekipleri deprem tatbikatı yaptı - Son Dakika

Dalaman ilçesinde, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince metruk bir binada deprem tatbikatı yapıldı.

Dalaman Belediyesinin destekleriyle Kargınkürü Mahallesi'ndeki binada gerçekleştirilen tatbikata Marmaris, Fethiye ve Bodrum ekiplerinden 32 gönüllü katıldı.

Ekipler tarafından senaryo gereği depremde yıkılan bir binadan, yaralıların tahliyesi gerçekleştirildi. İki gün süren tatbikatta tahliyeler gece de yapıldı.

AKUT'un daima karşılıksız yardımseverlik, dürüstlük, bağımsızlık, açıklık ve güvenilirlik ilkeleriyle çalıştığı ve 7 gün 24 saat göreve hazır olduğu bildirildi.