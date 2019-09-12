Son Dakika Haberleri: Dalaman'daki kazada yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybetti
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Dalaman'daki kazada yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybetti

11 dakika önce

Dalaman'daki kazada yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybettiMUĞLA - Dalaman Atakent kavşağında kamyonla öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 19 öğrenciden 1'i hayatını kaybetti.

Dalaman'daki kazada yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybetti

MUĞLA - Dalaman Atakent kavşağında kamyonla öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 19 öğrenciden 1'i hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, özel bir kolejde eğitim gören öğrencileri taşıyan Şeref A. yönetimindeki 48 S 5561 servis minibüsü, Atakent kavşağında Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait Cumhur K. idaresindeki 48 EG 985 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası yolcu minibüsünde bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.

Kaza sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans yönlendirildi. 19 yaralı 112 ekipleri tarafından Dalaman ve Ortaca'daki hastanelerde tedavi altına alındılar.

Yaralılardan, Mestan Metehan D., İrem P., Asya Ç., Kağan Çağrı C., Gülçin A., Sıla K., Ortaca Devlet Hastanesi'ne, Efekan A., Berfin Ş., Beyza Mina G., Sevval D., Osman Talha K., Yücelen Hastanesi'ne, Gökhan G., Uğur K., Çağhan Ö., Nehir K., Şahin G., Emre Can E., Selami G., Ayşegül K. Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Uğur K., ve Ayşegül Korkut Fethiye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Fethiye'ye sevk edilen ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Ayşegül Korkut hayatını kaybetti.

Dalaman'daki kazada yaralanan 1 öğrenci hayatını kaybetti

Devlet Hastanesi, Atakent, Dalaman, Muğla, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:17 Kaynak: İHA
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