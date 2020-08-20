Dalaman TİGEM limon satacak

20 parsel olarak satışı yapılacak İnterdonato cinsi limon için 3 lira muhammen bedel belirlendi.

İlk ihale, 3 Eylül 2020 Perşembe saat 14.00'de işletmenin ihale salonunda yapılacak. İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 10 Eylül 2020 Perşembe aynı yer ve saatte tekrarlanacak.

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nde 2020 yılı üretimi 2 bin 600 ton İnterdonato Limon partiler halinde dalında tohur olarak açık artırma yoluyla satışa sunulacak.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:12

Kaynak: İHA

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