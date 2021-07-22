Dalgaların ölüme sürüklediği genci, uzatılan havlu kurtardı! Nefes kesen anlar kameralarda - Son Dakika

Dalgaların ölüme sürüklediği genci, uzatılan havlu kurtardı! Nefes kesen anlar kameralarda

Kocaeli'nde kayalıklardan denize giren genç adam, bir anda akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenerek boğulma tehlikesi yaşayan gencin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Kendisine uzatılan havluya tutunan genç, denizden çıkarılıp kurtarılırken o anları kameralar kaydetti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kayalıklarda meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bölgede bulunan kayalıklardan denize girdi. DALGALARA KAPILAN GENCİN YARDIMINA KOŞTULAR Denizdeki dalgalara kapılan şahıs boğulma tehlikesi yaşarken, olayı gören vatandaşlar hemen gencin yardımına koştu. KENDİSİNE UZATILAN HAVLU SAYESİNDE KURTULDU Kayalıklarda dalgalarla birlikte sürüklenen şahıs vatandaşlar tarafından uzatılan havludan tutundu. Daha sonra vatandaşlar, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı çekerek denizden çıkarttı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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