Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kayalıklarda meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bölgede bulunan kayalıklardan denize girdi.
Denizdeki dalgalara kapılan şahıs boğulma tehlikesi yaşarken, olayı gören vatandaşlar hemen gencin yardımına koştu.
Kayalıklarda dalgalarla birlikte sürüklenen şahıs vatandaşlar tarafından uzatılan havludan tutundu. Daha sonra vatandaşlar, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı çekerek denizden çıkarttı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Dalgaların ölüme sürüklediği genci, uzatılan havlu kurtardı! Nefes kesen anlar kameralarda - Son Dakika