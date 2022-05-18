DALGIÇLAR, KAYIP AFGAN ÇOCUĞU KANALDA ELE ELE TUTUŞARAK ARADI - Son Dakika
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DALGIÇLAR, KAYIP AFGAN ÇOCUĞU KANALDA ELE ELE TUTUŞARAK ARADI

18.05.2022 17:53

ANTALYA'da 6 yaşındaki Afgan çocuk kayboldu.

ANTALYA'da 6 yaşındaki Afgan çocuk kayboldu. Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, kayıp çocuğun bulunması için su seviyesi düşürülen kanalda dalgıçlar el ele tutuşup zincir oluşturarak arama yaptı.

Aksu'ya bağlı Karaöz Mahallesi'ndeki bir serada işçi olarak çalışan Afgan ailenin erkek çocuğu, saat 11.00 sıralarında ortadan kayboldu. Ailesinin, sera sahipleriyle görüşmesi sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne kayıp ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye AFAD, deniz polisi, iz takip köpekleri ve uzmanlar sevk edildi.

Karada arama çalışmaları yürüten ekipler, özel eğitimli köpeklerin sürdüğü iz sonrası bölgenin yakınındaki bir sulama kanalında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kanaldaki su seviyesinin düşürülmesinin ardından dalgıçlar, suya girip, el ele tutuşarak arama çalışması yaptı. Kayıp çocuk henüz bulunamazken, arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

DALGIÇLAR, KAYIP AFGAN ÇOCUĞU KANALDA ELE ELE TUTUŞARAK ARADI
DALGIÇLAR, KAYIP AFGAN ÇOCUĞU KANALDA ELE ELE TUTUŞARAK ARADI
DALGIÇLAR, KAYIP AFGAN ÇOCUĞU KANALDA ELE ELE TUTUŞARAK ARADI
DALGIÇLAR, KAYIP AFGAN ÇOCUĞU KANALDA ELE ELE TUTUŞARAK ARADI
DALGIÇLAR, KAYIP AFGAN ÇOCUĞU KANALDA ELE ELE TUTUŞARAK ARADI

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Kaynak: DHA

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