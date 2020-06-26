Dalyan'da Otelciler Derneği kuruldu - Son Dakika

Dalyan'da Otelciler Derneği kuruldu

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOD) kuruldu.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOD) kuruldu. Dernek Başkanı Ali Mürşit Yağmur, "Sektör temsilcileri arasında diyalog kurmak ve iş birliğini geliştirmek, hizmet kalitesini yükseltmek, turizm alanında ulusal ve uluslararası düzeyde sektördeki yenilikleri takip edip gelişmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Normalleşme sürecinde gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan DOD Başkanı Yağmur, gelecek misafirlerin Dalyan'da kendilerini güvende hissedeceklerini söyledi. Yeni nesil butik turizmin önemine değinen Yağmur; "Amacımız deneyim turizmine odaklanmak, kışı yaza katmak, organik hayatı korumak, çeşitli hayat tarzlarını beraber yaşamak, Ege'nin tüm dokularını bir araya getirmek" diye konuştu.


Serviste özgünlüğün derneğin yol haritasının başlangıç noktası olacağını anlatan Yağmur; "Tüm sosyal paydaşlarımız ile liberal bir eko sistem kurarak günümüzün ihtiyaçlarını göz ardı etmeden, lobicilik yapmadan Dalyan için çalışacağız" şeklinde konuştu.


DOD'un "Dalyan buna değer" sloganıyla kurulduğuna değinen Yağmur, şunları kaydetti; "Önemli olan birlik ve beraberlik içinde çalışabilmek. Satış pazarlama ve marka yönetimi konusunda bir birliktelik oluşturabilmek. Dalyan'da tatlı, tuzlu su, kaplıca, doğa ve tarih var. İztuzu sahili, Kargıcak ve Aşı koyu var. Mavi yengeç ve bir birinden lezzetli birçok balık çeşidi var. En önemlisi de akıllı turizm yatırımcıları var." - MUĞLA

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dalyan'da Otelciler Derneği kuruldu - Son Dakika

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