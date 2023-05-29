Bu nasıl gelenek! Damadı evlendiğine pişman ettiler - Son Dakika
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Bu nasıl gelenek! Damadı evlendiğine pişman ettiler

29.05.2023 12:33

Bursa'da hafta sonu dünya evine giren damadı, arkadaşları evlendiğine evleneceğine pişman etti.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geleneklerini yaşatan damadın arkadaşları, ellerine ne geçtiyse damada attı. Kovalarla su dökülen damat, una ve yumurtaya bulunmaktan kurtulamadı.

YANGIN TÜPÜYLE GELDİ

Vatandaşların camlardan ve araçların arkasından izlediği anlarda, bir kişinin ise yangın tüpüyle gelmesi dikkat çekti. Yangın tüpünü damada boşaltan arkadaşı, geri kalanını ise diğer arkadaşına sıktı.

PİŞMAN ETTİLER

Eğlencenin eksik olmadığı düğünde, damat evlendiğine evleneceğine pişman oldu.

Kaynak: İHA
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Bursa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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