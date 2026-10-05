Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı

Gelin almaya giden damadın başına gelen adres karışıklığı düğün gününe damga vurdu. Büyük bir heyecanla eve giren damat, karşısında gelini bulamayınca yanlış yerde olduğunu fark etti.

GELİNİ ALMAYA GİTTİ, YANLIŞ EVE GİRDİ

Düğün günlerinin en heyecanlı anlarından biri olan gelin alma töreni bu kez beklenmedik bir karışıklığa sahne oldu. Gelini almak için hazırlıklarını tamamlayan damat, beraberindekilerle birlikte yola çıktı. Ancak damat, gelinin bulunduğunu düşündüğü eve girdiğinde karşısında hiç beklemediği bir manzara buldu. Gelini göremeyen damat, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İlk anda yaşananlara anlam veremeyen damat, çok geçmeden yanlış eve geldiğini fark etti.

GELİNİ BULAMAYINCA HATASINI ANLADI

Büyük bir heyecanla gelin almaya gelen damadın yanlış adresi fark etmesi ise gecikmedi. Evin içerisinde gelini arayan damat, beklediği kişiyi göremeyince adres konusunda bir hata yaptığını anladı. Düğün telaşının ortasında yanlış eve giren damadın şaşkınlığı, yaşananların en dikkat çeken anı oldu. Damat, yaptığı hatayı anlamasının ardından doğru adrese yönelmek için evden ayrıldı.