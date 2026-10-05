Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düğün günü gelini almak için yola çıkan damat, hayatı boyunca unutamayacağı bir karışıklık yaşadı. Yanlış eve giren damat, içeride gelini göremeyince bir süre ne olduğunu anlamaya çalıştı. Gelin almaya yanlış adrese geldiğini fark eden damadın şaşkınlığı ise renkli anlara sahne oldu.

Gelin almaya giden damadın başına gelen adres karışıklığı düğün gününe damga vurdu. Büyük bir heyecanla eve giren damat, karşısında gelini bulamayınca yanlış yerde olduğunu fark etti.

GELİNİ ALMAYA GİTTİ, YANLIŞ EVE GİRDİ

Düğün günlerinin en heyecanlı anlarından biri olan gelin alma töreni bu kez beklenmedik bir karışıklığa sahne oldu. Gelini almak için hazırlıklarını tamamlayan damat, beraberindekilerle birlikte yola çıktı. Ancak damat, gelinin bulunduğunu düşündüğü eve girdiğinde karşısında hiç beklemediği bir manzara buldu. Gelini göremeyen damat, kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İlk anda yaşananlara anlam veremeyen damat, çok geçmeden yanlış eve geldiğini fark etti.

Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı

GELİNİ BULAMAYINCA HATASINI ANLADI

Büyük bir heyecanla gelin almaya gelen damadın yanlış adresi fark etmesi ise gecikmedi. Evin içerisinde gelini arayan damat, beklediği kişiyi göremeyince adres konusunda bir hata yaptığını anladı. Düğün telaşının ortasında yanlış eve giren damadın şaşkınlığı, yaşananların en dikkat çeken anı oldu. Damat, yaptığı hatayı anlamasının ardından doğru adrese yönelmek için evden ayrıldı.

Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı
DamatlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan Bakan Şimşek’e fon krizi uyarısı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan Bakan Şimşek'e fon krizi uyarısı
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Fenerbahçe’de N’Golo Kante rüzgarı Fenerbahçe'de N'Golo Kante rüzgarı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası Togg’dan aylık 33 bin 334 liraya sıfır faizli kredi kampanyası
Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı Yemen güçlerinin teslim olan Husileri zırhlı araçla ezdiği görüntüler ortaya çıktı
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Yeşilçam efsanesi Müjde Ar’dan şaşırtan karar: Televizyonu tamamen kaldırdı Yeşilçam efsanesi Müjde Ar’dan şaşırtan karar: Televizyonu tamamen kaldırdı
22:21
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF’ye iade etti
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, yatırımlarının ana para dışındaki kısmını TMSF'ye iade etti
22:21
Gençlerbirliği’nde sıcak saatler Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
Gençlerbirliği'nde sıcak saatler! Metin Diyadin istifa etti, yönetim kabul etmedi
22:19
İtalya’da ’’Montella istifa’’ sesleri
İtalya'da ''Montella istifa'' sesleri
21:48
Ankara’dan Şanlıurfa’ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
Ankara'dan Şanlıurfa'ya giden yolcu uçağında bomba ihbarı
21:45
Canlı anlatım: İtalya’da 3 dakikada iki gol
Canlı anlatım: İtalya'da 3 dakikada iki gol
21:25
Mekke Savunma İttifakı, Riyad’da toplandı Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
Mekke Savunma İttifakı, Riyad'da toplandı! Olağanüstü zirve sonrası ilk açıklama
20:59
Tutuklanan Yasin Kol’un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
Tutuklanan Yasin Kol'un mahkeme ifadesi ortaya çıktı: Tehditler aldım
19:34
Ankara Çankaya’da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
Ankara Çankaya'da otelin 6. katından düşen kadın aracın üstüne çakılıp ağır yaralandı
19:18
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol’dan olay tepki
Tutuklandığını öğrenen Yasin Kol'dan olay tepki
18:51
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel tutuklandı
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 23:09:59. #.0.3#
SON DAKİKA: Damat gelini almaya gitti! Kapıyı açınca hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei