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Damat Terörü: Kayınpederi ve Kayınvalidesini Tabancayla Yaraladı

25 dakika önce

AYDIN'ın Köşk ilçesinde Hasan İ. iddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı kayınpederi Cemal A. ve kaynanası Songül A.'yı tabancayla vurarak yaraladı.

Damat Terörü: Kayınpederi ve Kayınvalidesini Tabancayla Yaraladı, System.String[]
AYDIN'ın Köşk ilçesinde Hasan İ. iddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı tartıştığı kayınpederi Cemal A. ve kaynanası Songül A.'yı tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Sardoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan İ. ile kayınpederi Cemal A. (52) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Hasan İ. yanında taşıdığı tabacayı çıkartarak kayınpederi Cemal A. ve kayınvalidesi Songül A.'ya (49) ateş etti. Cemal  ve Songül A. çifti vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanırken, Hasan İ. olay yerinden kaçtı. Songül A. ve Cemal A., silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından  Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Cemal A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, eşi Songül A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayı duyan Songül A. ve Cemal A.'nın komşuları hastaneye akın etti. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri kaçan Hasan İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:27 Kaynak: DHA

Köşk, Aydın, 3. Sayfa
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