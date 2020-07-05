damat yerine cansız mankenlere takıldı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, hayatlarını birleştiren Sinem ve Sinan Dağ çiftinin düğünleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Düğünde takılar gelin- damat yerine, yanlarına konulan cansız mankenlere takıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle düğünlere ara verilmesinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün salonlarına sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan kullanma şartı ile izin verilmesinin ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir düğün salonu tedbirler kapsamında gelin damada takı sırasında temas olmaması için manken gelin- damat uygulaması yaptı. Cansız mankenlere gelinlik ve damatlık giydirilmesiyle ilk düğün yapıldı. Sinem ve Sinan Dağ çifti salona geldiklerinde girişte cansız gelin ve damadı görmesiyle önce şaşırdı. Düğüne gelen konuklar ise gelin ve damada temas etmeden tebrik etti. Takı töreni de gelinle damadın yanına konulan gelinlik ve damatlık giydirilen cansız mankenlere takılarak gerçekleştirildi.
Düğüne gelen misafirlerden Derya Saltan ise cansız gelen- damat mankenin ilginç gelmesinin yanı sıra iyi bir önlem olduğunu ifade ederek, "Cansız manken takı olayı bizim için alınan en güzel kararlardan bir tanesi. Evet insanlara biraz ilginç gelebilir ama güzel bir önlem diye düşünüyorum. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Cansız manken olayı da güzel oldu" diye konuştu.